У Білорусі знову пройдуть масштабні навчання за участі РФ

На полігоні Лосвідо у Вітебській області відбудуться командно-штабні навчання з миротворчими силами країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Непорушне братерство - 2020», в тому числі за участі військових РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Міноборони Білорусі.

«Навчання пройдуть на території Білорусі з 12 до 16 жовтня. У них візьмуть участь контингенти держав - членів ОДКБ, оперативні групи Об'єднаного штабу і Секретаріату ОДКБ, поліцейські (міліцейські) сили і підрозділи міністерств з надзвичайних ситуацій», - повідомили в Міноборони.

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У відомстві додали, що загалом візьмуть участь у навчаннях більш як 700 осіб і понад 100 одиниць військової і спеціальної техніки, в тому числі гелікоптери і БПЛА.

Повідомляється, що як спостерігачі будуть присутні представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Навчання «Непорушне братерство» проводяться щорічно, починаючи з 2012 року на території однієї з країн-учасниць ОДКБ (Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан).

Раніше повідомлялося, що у вересні Білорусь і Росія двічі проводили спільні військові навчання.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Після чого Тихановська була змушена виїхати до Литви.

Лукашенко, легітимність якого як президента Білорусі не визнають країни ЄС і Україна, 23 вересня «вступив» на посаду на новий термін. Інавгурація вперше не була анонсована заздалегідь.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту. З початку демонстрацій, за даними опозиції, було затримано більш як 12 тис. осіб, кілька людей загинули.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: Міноборони Білорусі