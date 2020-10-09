Глава МЗС Франції: Наша політика щодо РФ – твердість і діалог без наївності

Міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан вважає, що з Росією треба підтримувати діалог, але порушення європейських і міжнародних стандартів не може залишатися без відповіді.

Про це міністр заявив у своєму виступі 8 жовтня на безпековому форумі у Братиславі «GLOBSEC-2020», передає власний кореспондент Укрінформу.

«Відтак, наш подвійний підхід до Росії є такий: діалог і твердість. Діалог без наївності, тому що ми не можемо передбачати відбудову системи колективної безпеки в Європі та відновлювати стабільність без залучення до цього Росії», - вважає офіційний Париж.

Говорячи про міцну позицію відносно РФ, Ле Дріан відзначив, що порушення європейських і міжнародних стандартів не може залишатися без відповіді.

«Росія повинна надати відповіді на запитання, які ми задаємо, наприклад, коли російський опозиційних політик Навальний став суб’єктом замаху на вбивство на території Росії із застосуванням хімічної зброї із групи «Новічок», виробленої в РФ», - додав глава МЗС Франції.

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За словами Ле Дріана, через відсутність цих відповідей Франція і Німеччина запропонували увести санкції Євросоюзу проти відповідальних за замах на убивство.

У своєму виступі французький міністр висловив думку, що «криза» в Україні набула ескалації на тлі внутрішніх проблем після зовнішнього втручання, тобто відбулася її «інтернаціоналізація».

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Ле Дріан нагадав, що протиправно анексувавши Крим, Росія порушила Паризьку хартію для нової Європи 1990 року, бо посягнула на непорушність кордонів і суверенітет держави.

Глава МЗС Франції наголосив, що анексія Криму Росією ніколи не буде визнана.