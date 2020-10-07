У Нідерландах водія автобуса побили після зауваження щодо відсутності маски

В Амстердамі чоловік побив водія автобуса, який не пустив його в салон без захисної маски.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.

“67-річний водій автобуса не хотів брати пасажира, бо той був без захисної маски. Тоді чоловік оскаженів і почав бити та кусати водія”, - йдеться у повідомленні.

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Водію викликали "швидку" і доправили до лікарні. У чоловіка струс мозку, розбите обличчя, немає чотирьох зубів.

Він звернувся із заявою про напад до поліції.

Правоохоронці розшукують зловмисника, який утік одразу після нападу.