У Нідерландах водія автобуса побили після зауваження щодо відсутності маски
Укрінформ
В Амстердамі чоловік побив водія автобуса, який не пустив його в салон без захисної маски.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на NOS.
“67-річний водій автобуса не хотів брати пасажира, бо той був без захисної маски. Тоді чоловік оскаженів і почав бити та кусати водія”, - йдеться у повідомленні.
Водію викликали "швидку" і доправили до лікарні. У чоловіка струс мозку, розбите обличчя, немає чотирьох зубів.
Він звернувся із заявою про напад до поліції.
Правоохоронці розшукують зловмисника, який утік одразу після нападу.