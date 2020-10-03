У Нідерландах посилили обмежувальні заходи через коронавірус

У Нідерландах через сплеск захворювання на COVID-19 на три тижні вводять додаткові заходи боротьби із коронавірусом.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Ресторани мають зачинятися о 22:00, останні відвідувачі можуть зайти до закладу о 21:00. Проводити великі спортивні заходи, змагання заборонено, не можна збиратися групами більше 4 осіб, приймати дома більше 3 гостей. Також попередня реєстрація обов’язкова не тільки в ресторанах, а й під час відвідування салонів краси, перукарень (йдеться про контактні професії). У супермаркетах робити покупки треба з візком. У магазинах, музеях, вокзалах, театрах, громадських місцях мешканцям Гааги, Амстердаму та Роттердаму, де ситуація найгірша, треба носити маски. Також розглядають масковий режим у школах. Дистанція 1,5 метра обов'язкова. Усім рекомендується якомога більше часу працювати дистанційно, якщо в офісі був випадок коронавірусу, то він має бути зачиненим протягом 14 днів. Також рекомендується обмежити подорожі країною.

Національний інститут охорони здоров’я Нідерландів зазначив, що з 23 вересня по 29 вересня було зафіксовано 19 326 нових хворих на коронавірус, госпіталізовано 244 людини, померло – 102.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні через різке зростання кількості хворих на коронавірус, у 8 регіонах було введено додаткові заходи боротьби із COVID-19

Зокрема, йдеться про місто Урк, а також Утрехт, Опмер та інші. Додаткові заходи через коронавірус у 8 регіонах почали діяти в неділю 27 вересня 2020 року.

Тоді заклади харчування мали припинити прийом гостей опівночі, а о першій ночі мали бути закритими. Групи людей не могли бути більше ніж 50 осіб.