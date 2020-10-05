Дуда переніс присягу нових членів уряду через коронавірус у майбутнього міністра

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попросив президента Анджея Дуду відкласти складання присяги новими членами уряду через зараження коронавірусом майбутнього міністра освіти і науки Пшемислава Чарнека.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Твіттер-акаунт речника президента РП Блажея Спихальського, Дуда прийняв рішення перенести принесення присяги з понеділка на вівторок.

“Президент РП Анджей Дуда прийняв рішення, що здійснить зміни у складі Ради міністрів завтра о 14 годині (15 год за київським часом - ред.). Зміни буде проведено з урахуванням санітарних обмежень”, - написав Спихальський.

Про зараження коронавірусом Чарнек повідомив 5 жовтня вранці.

Після цього, за словами речника уряду Польщі Пьотра Мюллера, cанітарний інспектор провів у Раді міністрів епідеміологічне розслідування, в результаті якого на 10-денний карантин відправлено чотирьох членів уряду, які упродовж останніх днів спілкувалися з Чарнеком. Йдеться про віцепрем’єра, міністра державних активів Яцека Сасіна, міністра освіти Даріуша Пьонтковського, голову канцелярії прем’єр-міністра РП Міхала Дворчика і заступника міністра клімату Яцека Оздобу.

Про підтверджене захворювання на COVID-19 повідомив у понеділок уранці і віцемаршалок Сейму Пьотр Згожельський. У цьому зв’язку на самоізоляцію вирушив маршалок Сенату Томаш Гродзький, який нещодавно брав участь у зустрічі, на якій був присутній Згожельський.

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У вівторок президент Польщі призначить нових членів уряду, зокрема лідера правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського на посаду віцепрем’єр-міністра, який координуватиме роботу міністерств юстиції, МВС та міністерства національної оборони. Крім того, віцепрем’єром - міністром розвитку, праці і технології стане лідер коаліційної партії “Порозуміння” Ярослав Говін, міністром сільського господарства та лісового господарства - Гжегож Пуда.

За минулу добу коронавірусом в Польщі інфікувалося 2006 осіб, померли 29 осіб. За останні кілька днів в Польщі побито кілька рекордів інфікування коронавірусом. Зокрема, 3 жовтня зафіксовано рекордних 2367 випадків COVID-19.