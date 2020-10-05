На COVID-19 захворів польський політик, якого сьогодні мають призначити міністром

У Польщі коронавірусом заразився депутат Сейму Пшемислав Чарнек, якого президент Анджей Дуда у понеділок мав офіційно призначити на посаду міністра освіти і науки.

Як передає Укрінформ, про підтверджене захворювання на СOVID-19 політик повідомив у Твіттері.

“Хочу поінформувати, що сьогодні у мене підтверджено коронавірус. Через головний біль я вранці здав тест, аби не ставити під загрозу президента Польщі, Раду міністрів та інших учасників нинішніх подій”, - написав Чарнек.

Він додав, що почувається добре, і закликав громадян не ігнорувати симптоми захворювання у разі їх появи.

Про інфікування COVID-19 повідомив у понеділок уранці й віцемаршалок Сейму Пьотр Згожельський. Він зазначив, що не мав особливих симптомів, лише озноб у минулий четвер, коли повертався з парламенту додому. За порадою сенатора Яна Лібіцького, який перехворів на COVID-19, він зробив тест на коронавірус, і той дав позитивний результат.

У понеділок президент Польщі має призначити нових членів уряду, зокрема лідера правлячої партії "Право і Справедливість" (PiS) Ярослава Качинського на посаду віцепрем’єр-міністра, який координуватиме роботу міністерств юстиції, МВС та міністерства національної оборони. Крім того, віцепрем’єром - міністром розвитку, праці і технології стане лідер коаліційної партії “Порозуміння” Ярослав Говін, міністром сільського господарства та лісового господарства - Гжегож Пуда.

За минулу добу коронавірусом в Польщі інфікувалося 2006 осіб, померли 29 осіб. За останні кілька днів в Польщі побито кілька рекордів інфікування коронавірусом. Зокрема, 3 жовтня зафіксовано рекордних 2367 випадків COVID-19.

У Польщі від суботи, 3 жовтня, визначено 34 жовті та 17 червоних епідемічних зон.

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МОЗ Польщі кілька днів тому ініціював запровадження нових обмежень. Зокрема, у так званих зелених зонах допустиму кількість учасників масових заходів і весільних церемоній буде зменшено зі 150 до 100, у жовтих зонах – зі 100 до 75, а в червоних – з 75 до 50.

У червоних зонах вводиться заборона на функціонування ресторанів і пабів після 22 години. У жовтих зонах обов’язковим стане носіння масок на вулиці.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 35 432 909 випадків коронавірусу, зокрема 1 042 289 летальних, одужали 26 643 410 людей.