Польща в ООН закликала до міжнародної єдності у захисті України

У протидії російській агресії проти України й Грузії ключова роль належить міжнародній солідарності.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час дебатів у форматі відеоконференції на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН, передає кореспондент Укрінформу.

“Дуже важливо забезпечити співпрацю між державами у ситуаціях, коли порушуються фундаментальні норми міжнародного права, як у випадку агресії РФ проти Грузії та України”, - сказав Дуда.

Він зазначив, що “у світі не може й не буде досягнуто тривалого миру, поки не поважатиметься закон”. “Стосовно кризи якості відновин між державами, то хочу наголосити, що одним із незмінних пріоритетів Польщі є питання поваги до міжнародного права”, - зауважив президент.

Дуда додав, що у своїй діяльності в рамках ООН Польща “послідовно звертала увагу на фундаментальну роль міжнародного права у збереженні глобальної безпекової архітектури”.

Як повідомлялося, 21 вересня розпочалася 75-а сесія Генасамблеї ООН. Глави держав виступають на ній у відеоформаті.