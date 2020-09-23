Зеленський в ООН: Рада Безпеки знецінить свій авторитет, якщо не реформується

Президент України Володимир Зеленський назвав "неприпустимим" той факт, що Росія користується правом вето в Раді Безпеки ООН, щоби порушувати суверенітет незалежних держав, та наголосив на гострій необхідності реформувати Радбез.

Про це він заявив у середу, під час відеовиступу перед учасниками 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Неприпустимо, коли суверенітет незалежної держави порушує один із постійних членів Ради Безпеки ООН. Це остаточно доводить: механізми зразка 1945 року сьогодні працюють не до кінця", - заявив президент.

Зеленський підкреслив, що все це може призвести до подальшого знецінення авторитету Ради Безпеки та вкотре наголосив на необхідності реформування однієї з головних інституцій ООН.

"Україна братиме активну участь у процесі її реформування. Цей орган має стати більш представницьким, збалансованим, прозорим та ефективним. В інтересах ООН – мати дієвий інструмент, якщо хтось зловживає правом вето та статусом постійного члена", - зауважив Президент України.

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Він нагадав, що "заклик до дій замість розмов" лунає в Генеральній Асамблеї все потужніше впродовж останніх років.

"Це свідчення кризи, в якій перебуває ООН, безпекова архітектура, здоров'я людства, наші економіки та світ в цілому. 75-та річниця заснування ООН має стати стимулом для перетворення Організації на більш динамічну та ефективну структуру", - підкреслив Зеленський.

У цьому зв'язку він закликав усі країни-члени ООН не тільки пригадати цілі та принципи Статуту ООН, а й почати постійно та неухильно дотримуватися їх.

"У нас немає запасної планети, ми живемо тут і лише один раз. Це і є саме те майбутнє, якого ми хочемо, і саме та ООН, якої ми потребуємо. Щиро бажаю досягти цього вам, пане Голово, та всім зацікавленим. Переконаний, що це 193 держави-члени ООН", - підсумував Президент України.