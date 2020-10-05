Угода між ЄС і Лондоном є ще нагальнішою в умовах пандемії – Маас

Пандемія COVID-19 зробила необхідність досягнення угоди з Великою Британією ще більш нагальною.

Про це, повідомляє кореспондент Укрінформу, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед початком бесіди з головним переговорником ЄС по Brexit Мішелем Барн’є в Берліні 5 вересня.

«За рік багато чого сталося і зараз на кону стоїть навіть більше, ніж рік тому. Пандемія ще більше ускладнила переговори, але зробила ще нагальнішою єдність», - заявив Маас.

Він зазначив, що політики мають докласти всіх зусиль, аби угода була досягнута, вони повинні це зробити для своїх громадян, адже було б украй безвідповідальним покласти на їх плечі додаткові проблеми, які виникнуть у разі недосягнення угоди, коли йдеться про захист життя та здоров'я.

Перемовини по Brexit перебувають, відзначив міністр, на останніх метрах, але знову в «гарячій фазі». ЄС, за словами Маас, який представляє головуючу наразі в ньому Німеччину, конструктивно підходить до проходження цих останніх метрів. Брюссель хоче домовленості, але є важливі речі, якими він не може поступитися: мир в Північній Ірландії, внутрішній ринок ЄС, чесна конкуренція, діючі правові структури.

«Багато питань відкрито. Якщо ми хочемо досягти угоди, ми маємо відповісти на них», - сказав німецький дипломат. Він зауважив, що двері ЄС відкриті для тісного та амбіційного партнерства з Великою Британією, це залишається ціллю 27 країн Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного комітету ЄС-Велика Британія, в ході яких запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

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Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, що порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти нову угоду про майбутні відносини, а також про економічне та політичне партнерство.