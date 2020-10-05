Угода між ЄС і Лондоном є ще нагальнішою в умовах пандемії – Маас
Про це, повідомляє кореспондент Укрінформу, заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас перед початком бесіди з головним переговорником ЄС по Brexit Мішелем Барн’є в Берліні 5 вересня.
«За рік багато чого сталося і зараз на кону стоїть навіть більше, ніж рік тому. Пандемія ще більше ускладнила переговори, але зробила ще нагальнішою єдність», - заявив Маас.
Він зазначив, що політики мають докласти всіх зусиль, аби угода була досягнута, вони повинні це зробити для своїх громадян, адже було б украй безвідповідальним покласти на їх плечі додаткові проблеми, які виникнуть у разі недосягнення угоди, коли йдеться про захист життя та здоров'я.
Перемовини по Brexit перебувають, відзначив міністр, на останніх метрах, але знову в «гарячій фазі». ЄС, за словами Маас, який представляє головуючу наразі в ньому Німеччину, конструктивно підходить до проходження цих останніх метрів. Брюссель хоче домовленості, але є важливі речі, якими він не може поступитися: мир в Північній Ірландії, внутрішній ринок ЄС, чесна конкуренція, діючі правові структури.
«Багато питань відкрито. Якщо ми хочемо досягти угоди, ми маємо відповісти на них», - сказав німецький дипломат. Він зауважив, що двері ЄС відкриті для тісного та амбіційного партнерства з Великою Британією, це залишається ціллю 27 країн Європейського Союзу.
Як повідомлялося, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного комітету ЄС-Велика Британія, в ході яких запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.
Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроєкт, що порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.
Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти нову угоду про майбутні відносини, а також про економічне та політичне партнерство.