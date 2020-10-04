Лондон та Брюссель проведуть нові переговори щодо Brexit

Велика Британія та ЄС наступного тижня проведуть новий раунд переговорів про умови торгівлі після Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Відповідна домовленість досягнута в ході телефонної розмови британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

Співрозмовники зазначили, що протягом останніх тижнів був досягнутий прогрес, але залишилися суттєві прогалини - особливо, але не тільки, в сферах рибальства, рівних правил та управління.

Сторона ЄС заявляє, що угода має бути підписана до кінця місяця - або найпізніше до перших днів листопада - щоб залишити достатньо часу для ратифікації країнами спільноти, яка триватиме до кінця року.

Фон дер Ляєн та Джонсон доручили своїм представникам на переговорах щодо Brexit Мішелю Барньє та Девіду Фросту інтенсивно працювати, щоб спробувати заповнити ці прогалини.

Як повідомляв Укрінформ, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення Урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного Комітету ЄС-Велика Британія, в ході яких запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроект, що порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей Закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти нову угоду про майбутні відносини, а також економічне та політичне партнерство.