Британія хоче торгівельну угоду з ЄС, подібну до «канадської» - Джонсон

Британія хоче торгівельну угоду з ЄС, подібну до «канадської» - Джонсон

Укрінформ
Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що лише від Європейського Союзу залежить, чи досягнуть обидві сторони торгівельної угоди, закликав Брюссель мати здоровий глузд та укласти з Британією угоду, подібну до угоди ЄС з Канадою.

Як передає Укрінформ, про це 2 жовтня повідомляє агенція Reuters.

«Я сподіваюся, що ми домовимося, це залежить від наших друзів ... Вони уклали угоду з Канадою, яку ми хочемо - чому б їм не зробити таку саму з нами? Ми так близько, ми були членом спільноти протягом 45 років. Це все залежить лише від них», - сказав Джонсон.

Він також сказав, що зараз є «всі шанси домовитись», додавши: «Наші друзі та партнери повинні мати здоровий глузд».

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Як повідомляв Укрінформ, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення Урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного Комітету ЄС-Велика Британія, в ході яких запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

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Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроект, що порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей Закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти новий договір про майбутні відносини, а також економічне та політичне партнерство.

Фото: Радіо Свобода

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