Британія хоче торгівельну угоду з ЄС, подібну до «канадської» - Джонсон

Голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що лише від Європейського Союзу залежить, чи досягнуть обидві сторони торгівельної угоди, закликав Брюссель мати здоровий глузд та укласти з Британією угоду, подібну до угоди ЄС з Канадою.

Як передає Укрінформ, про це 2 жовтня повідомляє агенція Reuters.

«Я сподіваюся, що ми домовимося, це залежить від наших друзів ... Вони уклали угоду з Канадою, яку ми хочемо - чому б їм не зробити таку саму з нами? Ми так близько, ми були членом спільноти протягом 45 років. Це все залежить лише від них», - сказав Джонсон.

Він також сказав, що зараз є «всі шанси домовитись», додавши: «Наші друзі та партнери повинні мати здоровий глузд».

Як повідомляв Укрінформ, Угода про вихід Великої Британії з ЄС набула чинності 1 лютого 2020 року. Після оприлюднення Урядом Великої Британії законопроєкту про внутрішній ринок Єврокомісія ініціювала та провела надзвичайні зустрічі Спільного Комітету ЄС-Велика Британія, в ході яких запросила британську сторону представити власні наміри та відповісти на серйозні занепокоєння європейської сторони щодо порушення Великою Британією Угоди про вихід та міжнародного законодавства.

Палата громад парламенту Великої Британії 14 вересня попередньо схвалила суперечливий законопроект, що порушує угоду про вихід країни з Європейського Союзу. Офіційні представники ЄС заявили, що цей Закон може зірвати двосторонні переговори з ЄС та підштовхне Сполучене Королівство до "жорсткого" Brexit.

Перехідний період для виходу Великої Британії з ЄС спливає 31 грудня. Раніше обидві сторони декларували намір до цього часу укласти новий договір про майбутні відносини, а також економічне та політичне партнерство.

Фото: Радіо Свобода