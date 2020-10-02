Макрон заявляє, що Туреччина перекинула до Азербайджану понад 300 ісламістів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал France24 з посиланням на заяву французького президента за підсумка першого дня саміту ЄС.
«Червона лінія була перетнута, що неприпустимо. Я закликаю всіх партнерів НАТО протистояти поведінці члена НАТО. Реакція Франції — попросити Туреччину дати пояснення з цього питання», — зазначив Макрон.
Президент Франції виступав після саміту в Брюсселі, на якому лідери ЄС саме погодилися пригрозити Туреччині санкціями за буріння газових свердловин у водах Кіпру.
Окрім цього, Макрон додав, що згадані ним «джихадисти» ідентифіковані й «мають зв’язок з ІДІЛ».
Варто зауважити, що французький президент і раніше повідомляв про участь «джихадистів» у вірменсько-азербайджанському конфлікті в Нагірному Карабасі, проте не наводив жодних деталей. А також Макрон кілька днів тому прямо критикував Туреччину за підтримку Азербайджану у конфлікті в Нагірному Карабаху
Як відомо, за підсумками першого дня роботи європейського саміту в Брюсселі в ніч на 2 жовтня лідери глав держав та урядів країн Європейського Союзу закликали сторони протистояння навколо Нагірного Карабаху негайно припинити вогонь та повернутися до політичних переговорів під егідою Мінської групи ОБСЄ.
Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілах прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.