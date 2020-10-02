Макрон заявляє, що Туреччина перекинула до Азербайджану понад 300 ісламістів

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що «понад 300 ісламістів з Сирії» були перекинуті через турецький Газіантеп в Нагірний Карабах для участі в збройному конфлікті на стороні Азербайджану, який підтримує Туреччина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал France24 з посиланням на заяву французького президента за підсумка першого дня саміту ЄС.

«Червона лінія була перетнута, що неприпустимо. Я закликаю всіх партнерів НАТО протистояти поведінці члена НАТО. Реакція Франції — попросити Туреччину дати пояснення з цього питання», — зазначив Макрон.

Президент Франції виступав після саміту в Брюсселі, на якому лідери ЄС саме погодилися пригрозити Туреччині санкціями за буріння газових свердловин у водах Кіпру.

Окрім цього, Макрон додав, що згадані ним «джихадисти» ідентифіковані й «мають зв’язок з ІДІЛ».

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Варто зауважити, що французький президент і раніше повідомляв про участь «джихадистів» у вірменсько-азербайджанському конфлікті в Нагірному Карабасі, проте не наводив жодних деталей. А також Макрон кілька днів тому прямо критикував Туреччину за підтримку Азербайджану у конфлікті в Нагірному Карабаху

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Як відомо, за підсумками першого дня роботи європейського саміту в Брюсселі в ніч на 2 жовтня лідери глав держав та урядів країн Європейського Союзу закликали сторони протистояння навколо Нагірного Карабаху негайно припинити вогонь та повернутися до політичних переговорів під егідою Мінської групи ОБСЄ.

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Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілах прикордонних територій та у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін та численних жертв серед мирного населення.