Президент Азербайджану назвав умову для припинення боїв у Нагірному Карабасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал 1news.az із посиланням на Алієва.
«Вірменія має негайно залишити наші землі... Моє слово єдине, і на міжнародній арені, і всередині країни, що ми на правильному шляху, бої йдуть на азербайджанській землі, Азербайджан відновлює свою територіальну цілісність, і ми маємо на це повне право», - сказав він.
Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.
Рада Безпеки ООН у вівторок закликала Вірменію та Азербайджан негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабасі та терміново поновити переговори без попередніх умов.
Фото: pikture-alliance/dpa