Президент Азербайджану назвав умову для припинення боїв у Нагірному Карабасі

Азербайджанський президент Ільхам Алієв заявив, що бойові дії в Нагірному Карабасі припиняться, якщо вірменські війська повністю вийдуть із регіону.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал 1news.az із посиланням на Алієва.

«Вірменія має негайно залишити наші землі... Моє слово єдине, і на міжнародній арені, і всередині країни, що ми на правильному шляху, бої йдуть на азербайджанській землі, Азербайджан відновлює свою територіальну цілісність, і ми маємо на це повне право», - сказав він.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан поновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

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Рада Безпеки ООН у вівторок закликала Вірменію та Азербайджан негайно припинити бойові дії у Нагірному Карабасі та терміново поновити переговори без попередніх умов.

Фото: pikture-alliance/dpa