У Нагірному Карабаху поранені двоє журналістів газети Le Monde

Двоє спеціальних кореспондентів французької газети Le Monde - громадяни Франції зазнали поранень у Нагірному Карабасі у результаті обстрілу.

Про це повідомляє видання Le Monde, передає власний кореспондент Укрінформу.

Інцидент стався 1 жовтня зранку в місті Мартуні (Нагірний Карабах).

Двох журналістів ушпиталено.

Міністерство закордонних справ Вірменії поклало відповідальність за обстріл та поранення французьких журналістів на азербайджанську сторону.

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня поновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши одне одного в обстрілі прикордонних територій та провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан та мобілізацію.

МЗС України 27 вересня висловило занепокоєння у зв'язку з ескалацією нагірно-карабаського конфлікту та закликало сторони докласти максимальних зусиль для повернення до столу переговорів.

Читайте також: Генсек Ради Європи заявляє про загрозу гуманітарної кризи в Нагірному Карабаху

Рада безпеки ООН закликала Вірменію й Азербайджан негайно припинити бойові дії в Нагірному Карабасі й терміново відновити переговори без попередніх умов.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.

Україна та більшість країн світу також вважають Нагірний Карабах окупованою частиною Азербайджану.

29 вересня Європейський суд з прав людини постановив для Єревана і Баку негайно припинити бойові дії.