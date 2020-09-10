Кіпр гальмує "білоруські санкції" через Туреччину – Bloomberg

Влада Кіпру не підтримуватиме санкції проти представників білоруської влади за репресії громадян на протестах після президентських виборів через невизначену ситуацію з Туреччиною у Середземному морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами співрозмовників, Кіпр не погодиться з пропозицію Євросоюзу про запровадження санкцій проти десятків білоруських чиновників, якщо держави-члени блоку не погодяться обмежити діяльність Туреччини з буріння в східній частині Середземного моря.

Як стверджують джерела, наразі у кулуарах триває пошук рішення для затвердження білоруських санкцій перед зустріччю міністрів закордонних справ країн ЄС, яка має відбутися пізніше у вересні.

При цьому зазначається, що попри те, що минулого місяця європейські чиновники прийняли політичне рішення про запровадження санкцій щодо Білорусі й Туреччини, практичних кроків у цьому напрямку так і не послідувало.

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Санкції затверджуються на рівні ЄС після одностайного їхнього схвалення всіма 27 державами-членами блоку.

Як повідомляв Укрінформ, санкційний список ЄС включає імена 40 білоруських політиків, причетних до фальсифікування результатів президентських виборів та жорстокого придушення акцій протесту, однак він не є остаточним.