До списку санкцій ЄС внесли 40 білоруських політиків, Лукашенка поки немає — ЗМІ

Санкційний список ЄС включає імена 40 білоруських політиків, причетних до фальсифікування результатів президентських виборів та жорстокого придушення акцій протесту, однак він не є остаточним.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Польське радіо з посиланням на дипломата ЄС.

За словами співрозмовника, досі тривають дискусії, чи у списку має бути президент Білорусі Олександр Лукашенко. Зокрема, противники цього вважають, що необхідно залишити відкриті канали комунікації з Білоруссю. Самі ж санкції передбачають заборону на в’їзд до країн ЄС та замороження фінансових активів на території Євроспільноти.

Зазначається, що санкції та список осіб, проти яких вони будуть застосовані, ще мають затвердити посли держав ЄС у першій половині вересня. Остаточне рішення прийматимуть міністри країн-членів ЄС.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1% . Тихановська була змушена виїхати до Вільнюса.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

За даними білоруської опозиції, від початку протестів було затримано більше 10 тисяч осіб. У перші дні акцій до лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.