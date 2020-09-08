У Білорусі ОМОН знову жорстко розігнав протестувальників: майже 50 затриманих

У вівторок, 8 вересня, у Мінську співробітники силових структур Білорусі затримали понад 40 осіб, які брали участь в акції на підтримку члена координаційної ради Білорусі Марії Колесникової.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє правозахисний центр "Вясна" у Телеграмі.

Станом на 21:00 відомі імена 45 затриманих.

Як повідомляє "Радыё Свабода", хода відбувалася увечері. Спочатку в ній брали участь переважно жінки. Згодом почали сходитися більше людей. Пізніше до площі приїхали автозаки та поліцейські макроавтобуси. Почалися грубі затримання демонстрантів – чоловіків та жінок.

Як повідомляв Укрінформ, з 9 серпня, коли в Білорусі почалися акції протесту після президентських виборів, у республіці було затримано більш як 10 тисяч громадян, причому близько 450 осіб були піддані тортурам.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів були затримані більш як 6,7 тисячі осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: TUT.BY