Марш на підтримку репресованих: у Мінську - десятки затриманих

Марш на підтримку репресованих: у Мінську - десятки затриманих

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Укрінформ
8 вересня під час "Маршу на підтримку репресованих" у столиці Білорусі – Мінську були затримані десятки людей.

Загалом на мирну акцію вийшли кілька сотень людей, повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Хода тримала дві години – з 18:00 до 20:00, і за цей час десятки учасників були затримані, незважаючи на мирний характер акції.

Серед затриманих були відомі митці, зокрема письменники Анна Комар, Сяржук Медведєв, поет та музикант Влад Ленкевич.

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Як повідомлялося, білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

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Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Родненкова та Кравцова видворили з країни, вони знаходяться в Україні.

Фото: svaboda.org (RFE/RL)

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