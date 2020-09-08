Марш на підтримку репресованих: у Мінську - десятки затриманих

8 вересня під час "Маршу на підтримку репресованих" у столиці Білорусі – Мінську були затримані десятки людей.

Загалом на мирну акцію вийшли кілька сотень людей, повідомляє Радіо Свобода, передає Укрінформ.

Хода тримала дві години – з 18:00 до 20:00, і за цей час десятки учасників були затримані, незважаючи на мирний характер акції.

Серед затриманих були відомі митці, зокрема письменники Анна Комар, Сяржук Медведєв, поет та музикант Влад Ленкевич.

Як повідомлялося, білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Марії Колесникової у центрі Мінська.

8 вересня члени Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков та Іван Кравцов прослідували на територію України після всіх необхідних процедур на кордоні.

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Раніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що білоруська опозиціонерка Марія Колесникова залишилася на території країни, а членів Координаційної ради Білорусі Родненкова та Кравцова видворили з країни, вони знаходяться в Україні.

Фото: svaboda.org (RFE/RL)