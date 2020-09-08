Опозиціонерів Родненкова і Кравцова у понеділок затримали без пояснень

Член Координаційної ради білоруської опозиції Антон Родненков заявляє, що його та виконавчого секретаря Координаційної ради Білорусі Івана Кравцова затримали невідомі без пояснень ще у понеділок.

Як розповів на пресконференції в Укрінформі прессекретар Координаційної ради Білорусі Антон Родненков, у понеділок, 7 вересня, зранку до них дійшла інформація ЗМІ про те, що білоруський опозиціонер Марія Колесникова затримана.

"Тоді зв'язок із нею пропав, а потім через спеціальну програму дізналися, що її телефон знаходиться вдома. Ми вирішили поїхати додому до Марії та дізнатися, що там відбувається. Ми зайшли у під'їзд, піднялися у квартиру. Там було тихо. Ми виходили з квартири, і вранці між двором та проспектом Незавісімості під'їхав несподівано бусік і, як останнім часом у Білорусі буває, звідти вийшли невідомі люди. Вони нас у цей бусік заштовхали, і вся наша історія почалася", - сказав Родненков.

За його словами, спочатку їх відвезли в одне управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцію. "Там я перебував близько 40 хвилин. Я перебував у кабінеті, мені нічого не пояснювали. Люди у тому кабінеті також не знали, що я там роблю. Через 40 хвилин мені надягли наручники та чорний мішок на голову і вивезли в інше відділення", - розповів опозиціонер.

Родненков зазначив, що там він з мішком на голові провів 4 години. За цей час йому не ставили жодних запитань та не давали пояснень щодо того, що відбувається. Потім його знову перевезли в інший департамент, де зняли наручники та мішок з голови. "До 21 години нічого не відбувалося. Я просто сидів у кабінеті, і знову ніхто з присутніх не знав, чому я там перебуваю, який мій статус і що мене чекає", - сказав Родненков.

Як повідомлялося, невідомі намагалися ввести в оману журналістів щодо проведення пресконференції білоруських опозиціонерів Івана Кравцова і Антона Родненкова. Так, у Фейсбуці користувач на ім'я Аляксандр Пуціла розповсюдив анонс нібито їхньої пресконференції, яка мала відбутися о 20 год. за іншою адресою. У зв'язку з цим Укрінформ зазначив, що справжня пресконференція Івана Кравцова і Антона Родненкова розпочалася за адресою агентства в Києві: вул. Богдана Хмельницького, 8/16 о 19 годині.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію з посиланням на різні джерела, зокрема й на офіційного представника Державного прикордонного комітету РБ, про вибуття в напрямку України трьох громадян Білорусі, які є членами Координаційної ради білоруської опозиції. Йшлося про Антона Родненкова, Івана Кравцова та Марію Колесникову.

Як заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, Марія Колесникова залишилася на території Білорусі, а двоє членів Координаційної ради - Іван Кравцов і Антон Роднєнков не виїжджали з Білорусі добровільно - їх видворили звідти силою.

Згодом також стало відомо, що член президії опозиційної Координаційної ради Колесникова під час спроби вивезення її в Україну порвала свій паспорт, що унеможливило її в'їзд до іншої держави. Після цього прикордонники затримали її.

Пресбрифінг білоруських опозиціонерів Родненкова і Кравцова / Фото: Павло Багмут та Анатолій Сірик, Укрінформ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив Укрінформу, що Родненков та Кравцов прослідували на територію нашої країни після всіх необхідних процедур на кордоні. Заступник міністра внутрішніх справ Геращенко запевни, що ДПСУ не затримувала на території нашої держави Кравцова та Родненкова, вони можуть вільно пересуватися країною.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російським журналістам заявив, що Колесникова "хотіла втекти до сестри в Україну".

Білоруська опозиція 7 вересня заявила про викрадення Колесникової в центрі Мінська. Свідки стверджували, що її викрали невідомі біля Національного художнього музею.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано більш як 10 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.