Кулеба у Раді Безпеки ООН: Для відновлення стабільності у Білорусі потрібен діалог

Для відновлення стабільності у Білорусі потрібні діалог і повага до прав людини, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба на неформальному засіданні за формулою Арріа, присвяченому ситуації з правами людини у цій країні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт МЗС.

“За нинішніх умов повага до прав людини та діалог складають дві основні передумови відновлення стабільності у Білорусі”, - заявив міністр, звертаючись до членів РБ ООН та запрошених учасників.

Він нагадав, що 10 серпня країни Люблінського трикутника зробили заяву, тільки-но влада Білорусі вдалася до насильства проти мирних протестувальників. Україна, Польща та Литва висловили спільне глибоке занепокоєння ескалацією ситуації у Білорусі, закликали владу утриматися від застосування сили, звільнити з-під варти затриманих у ході протестів, а також запропонували сприяння у налагодженні діалогу.

Однак, за словами Кулеби, цей заклик не був почутий, а влада Білорусі продовжує застосовувати невиправдане та неприйнятне насильство до громадян, які беруть участь у протестах, внаслідок чого багато з них постраждали. Тисячі людей були затримані, продовжилися утиски прав і свобод громадян, включно з правом на мирні зібрання та свободу слова.

Це змусило Україну поставити на паузу всі контакти з білоруською владою та викликати посла України у Білорусі до Києва на консультації. “Звільнення всіх затриманих може розпочати діалог між владою та громадянським суспільством, ініціювати пошук компромісів. Наступним кроком може стати оголошення нових виборів, які мають бути проведені у демократичний спосіб та за безперешкодної участі міжнародних спостерігачів насамперед з ОБСЄ/БДІПЛ”, - зазначив міністр.

Глава МЗС додав, що Україна вітає спільну пропозицію нинішнього Албанського та майбутнього Шведського головувань в ОБСЄ щодо проведення їхнього візиту до Білорусі для зустрічі з представниками влади та опозиції та сприяння діалогу. “Ми закликаємо владу Білорусі до конструктивного залучення до цих зусиль”, - зауважив він.

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Кулеба зазначив, що Україна ніколи не втручалася та не втручатиметься у внутрішні справи Білорусі: “Сподіваюся, що кожна країна - насамперед, це стосується Російської Федерації - дотримуватиметься такої самої позиції та утримається від будь-яких дій, включно з військовим вторгненням, які здатні ще більше дестабілізувати ситуацію у Білорусі”.

Міністр закордонних справ указав, що Україна готова допомогти Білорусі подолати нинішню кризу без ослаблення її суверенітету та незалежності. Він підкреслив, що стабільний та демократичний розвиток Білорусі має ключове значення не лише для її громадян, а й для сусідньої України та Європи загалом.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 людей. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати цих виборів та вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства й фальсифікацій.