Україна жорстко реагуватиме на недружні дії білоруської влади, а не на слова – Кулеба

Україна жорстко реагуватиме на недружні дії білоруської влади, а не на слова, хоча вони теж отримуватимуть належну відповідь.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми будемо жорстко реагувати на дії Білорусі, а не на слова Білорусі… Посла Білорусі ми вчора не викликали… На кожну риторику буде відповідь словесна, а на кожну дію буде вже відповідь дієва. Наприклад, коли Білорусь віддала «вагнерівців» Росії, це було ключовим моментом для ухвалення мною рішення про виклик посла (України. – ред.) на консультації, а вже ті недружні заяви, які лунали, були додатковими аргументами, але не основним аргументом. Тому на слова будемо реагувати словами, а на дії будемо реагувати діями», - сказав Кулеба.

Міністр поінформував, що посол України в Білорусі Ігор Кизим досі перебуває на консультаціях в Києві і цього тижня брав участь у нараді з приводу відносин з Білоруссю у Верховній Раді України.

Кулеба також зауважив, що заяви білоруської сторони створюють вкрай негативний фон для відносин, оскільки вони абсолютно не відповідають дійсності.

«Особливо неприємно, що в той час як Російська Федерація здійснює достатньо ефективний контроль за подіями в Білорусі, але при цьому білоруська сторона, наші партнери, обвинувачують Україну в тому, чого вона не робить. Натомість саме це робить зараз у Білорусі Росія», - констатував дипломат.

За його словами, українська сторона розуміє, що ця риторика і надалі продовжуватиметься. Водночас він наголосив, що Україна має підходити до білоруської кризи виключно з точки зору своїх національних інтересів.

«Це, по-перше, національна безпека, по-друге, - захист громадян України на території Білорусі, і по-третє, захист наших економічних інтересів у відносинах з Білоруссю. Розглядати ситуацію завжди треба комплексно. Не треба метатися, смикатися на кожне слово, тому що ведеться дуже складна гра, і ми маємо у цій грі мінімізувати негативні наслідки для України», - резюмував глава МЗС.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю виданню Gazeta.ua заявив, що у разі продовження недружніх дій з боку Білорусі Україна готова жорстко відповісти.

17 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відкликав українського посла в Республіці Білорусь Ігоря Кизиму для проведення консультацій з огляду на політичну ситуацію із сусідній країні.

28 серпня Кулеба заявив, що Україна зупинила підготовку і проведення всіх офіційних зустрічей з Білоруссю у зв’язку з напруженою ситуацією у сусідній країні.