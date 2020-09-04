Учора на акціях протесту в Білорусі затримали 26 осіб - МВС

У Білорусі в страйкових акціях 3 вересня взяло участь близько 10 тисяч осіб.

Про це повідомила в телеграм-каналі офіційний представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова, передає Укрінформ.

«На підтримку миру, безпеки і спокою відбулося 20 масових заходів у всіх регіонах країни, в яких брали участь близько 10 тис. осіб», - йдеться в повідомленні.

На території 9 населених пунктів республіки відбулися 30 протестних акцій, чисельність учасників на яких дорівнювала близько 850 осіб. У Мінську збір громадян був зафіксований у 18 місцях, в тому числі біля будівлі МВС, СК, УВС Міноблвиконкому.

«За порушення законодавства про масові заходи затримано 26 громадян. До розгляду в суді справ про адміністративні правопорушення залишені в місцях тримання ув'язнених 7 осіб», - наголосили в МВС Білорусі.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, що відбулися 9 серпня, згідно з якими, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятеро загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Фото: TUT.BY