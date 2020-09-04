Лукашенка треба переконати в нездатності бути президентом — дипломат США

Посол Сполучених Штатів при ОБСЄ Джеймс Гілмор вважає, що Олександра Лукашенка потрібно переконати в тому, що він не здатний бути президентом Білорусі за нинішніх обставин.

Про це він сказав в інтерв'ю Foreign Policy, передає Укрінформ.

"Те, що ми маємо зробити зараз – спробувати переконати Лукашенка в тому, що він не може бути президентом країни за таких обставин. Він вважає, що сфальсифіковані вибори, які супроводжуються жорстоким придушенням народу – це прийнятно", - наголосив Гілмор.

Американський дипломат заявив, що залишається "глибоко стурбованим" перспективою втручання Росії у справи Білорусі для допомоги режиму Лукашенка, який тримається за владу.

Раніше у вівторок державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати та європейські партнери спільно розглянуть можливість запровадження цілеспрямованих санкцій проти всіх причетних до порушень прав людини в Білорусі.

Інший американський високопосадовець заявив Reuters, що США розглядають санкції проти семи білоруських чиновників, які, на їхню думку, причетні до фальсифікацій виборів 9 серпня в Білорусі та насильства проти мирних демонстрантів. За його словами, проти п'ятьох з цих осіб вже були введені санкції з боку Естонії, Латвії та Литви.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства та фальсифікацій.