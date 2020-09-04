ЄС не запровадить санкції проти Лукашенка – Welt

Персональні санкції проти білоруських можновладців, які відповідальні за фальшування результатів президентських виборів у республіці та насильства проти мирних демонстрантів, не запровадять проти глави держави – Олександра Лукашенка.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє німецьке видання Welt.

Тому, що він не з'явиться в санкційному списку ЄС, Лукашенко має «дякувати» Німеччині, Франції та Італії, які переконували інших, що «канали зв'язку з Лукашенком повинні бути відкритими за будь-яких обставин». Саме така позиція стала на заваді введенню санкцій, на яких наполягали переважно країни Балтії та Польща.

Офіційний список персон, на яких накладуть обмеження, має бути опублікований за тиждень чи два, зазначили дипломати ЄС. «Переговори надзвичайно складні, оскільки кожен список має бути схвалений усіма державами-членами й одноголосно», - пояснив один з євродипломатів.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів проведених 9 серпня президентських виборів, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ять загиблих під час протестів.

Міністри закордонних справ країн ЄС оголосили, що запровадять каральні заходи після спеціальної наради 14 серпня. Після інтенсивних консультацій виглядає так, що до списку будуть внесені від 16 до 19 осіб, яким буде заборонено в'їзд до Європейського Союзу. Офіційне голосування щодо списку ще не відбулося.

Лукашенко вже один раз потрапляв до санкційного списку - разом із близько 170 іншими білорусами, з 2011 по 2016 рік, тоді санкції були введені як реакція на маніпуляції та свавільні арешти в ході президентських виборів у грудні 2010 року.

Країни Балтії тим часом не стали чекати рішення Брюсселя і кілька днів тому оголосили про односторонні санкції проти Лукашенка та 29 інших представників режиму.