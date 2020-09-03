Лукашенка внесли у базу "Миротворця"

Президент Білорусі Олександр Лукашенко внесений у базу даних центру "Миротворець".

Відповідна інформація опублікована на сайті проекту.

"Спільник проросійських терористів і російських загарбників. Порушуючи міжнародні угоди і домовленості, незважаючи на відповідний запит від України, дав вказівку передати Росії (країна-агресор) бойовиків і найманців, які вчиняли воєнні злочини на території України", - йдеться на сайті.

Автори проекту також звинувачують Лукашенка в замаху на суверенітет і територіальну цілісність України, грунтуючись на словах експрезидента Європейської ради Дональда Туска, який в інтерв'ю розповів, що навесні 2014 року Лукашенко пропонував створити українсько-білоруський союз з собою на чолі.

Як повідомлялося, 29 липня в Білорусі були затримані 33 особи, які виявилися найманцями російської приватної військової компанії Вагнера.

Офіс генпрокурора України надіслав у Генпрокуратуру Білорусі запити про видачу 28 з них, які, за даними Києва, брали участь у бойових діях на Донбасі проти України.

14 серпня стало відомо, що 32 "вагнерівця" повернулися в РФ.

В РНБО України це назвали "недружнім кроком щодо України", який може негативно позначитися на відносинах двох держав.