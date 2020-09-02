Лукашенко пропонував створити білорусько-український союз, де був би президентом - Туск

Президент Білорусі Олександр Лукашенко весною 2014 року пропонував європейським політикам заради врегулювання конфлікту між Росією й Україною створити білорусько-український союз, де він був би президентом двох держав.

Як повідомляє Укрінформ, про це в інтерв’ю Onet.pl повідомив колишній президент Євроради Дональд Туск.

"Я не говорив про це раніше, але була така ситуація, коли Мінськ ангажувався у щось на кшталт посередництва між ЄС, Росією та Україною у ці найгарячіші дні української кризи. До мене подзвонив Лукашенко (я тоді ще був прем’єр-міністром Польщі), і прямо запропонував переконати ЄС, що він може бути гарантом мирного розв'язання української проблеми. Тоді він просив підтримати його пропозицію білорусько-українського союзу, де він був би президентом обох країн",- зазначив Туск.

Як підкреслив колишній голова Євроради, Лукашенко тоді натякав, що це – єдиний спосіб загальмувати агресивні дії Росії.

"Він це робив, не піклуючись про Україну, а побоюючись втратити владу. Тоді всі побоювалися, що Росія не зупиниться на анексії Криму, а Лукашенко боявся неконтрольованого розвитку подій, жертвою яких могла бути не лише Україна, а також й Білорусь. Це могло означати його кінець",- наголосив Туск.

Як повідомлялося, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Одразу після виборів у країні розпочалися протести громадян, не згодних з офіційними їхніми результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тисячі осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про декількох загиблих.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

Туск був главою уряду Польщі з 2007 по 2014 роки, а згодом, з 2014 по 2019 роки – президентом Євроради. Станом на сьогодні він є головою Європейської народної партії, яка має більшість у Європарламенті.