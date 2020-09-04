У МЗС Польщі прокоментували заяву РФ про "втручання" у справи Білорусі

Як повідомляє Укрінформ, таку думку висловив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський-Сеньк.

“Росія, яка закликає поважати міжнародне право, це, без сумніву, дуже цікава ситуація, але майже ніхто їй не довіряє”,- заявив Шинковський-Сеньк.

Таким чином заступник міністра відреагував на заяву у четвер, 3 вересня, речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка закликала Польщу поважати міжнародне право, перестати тиснути на Мінськ, не втручатися у внутрішні справи Білорусі і не підтримувати антиурядові виступи.

Від початку агресії Росії проти України в 2014 році Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права і відновити територіальну цілісність України.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.