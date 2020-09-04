У МЗС Польщі прокоментували заяву РФ про

У МЗС Польщі прокоментували заяву РФ про "втручання" у справи Білорусі

Укрінформ
Росія, яка закликає Польщу дотримуватися міжнародного права, у нинішній ситуації не викликає довіри.

Як повідомляє Укрінформ, таку думку висловив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський-Сеньк.

“Росія, яка закликає поважати міжнародне право, це, без сумніву, дуже цікава ситуація, але майже ніхто їй не довіряє”,- заявив Шинковський-Сеньк.

Таким чином заступник міністра відреагував на заяву у четвер, 3 вересня, речниці МЗС РФ Марії Захарової, яка закликала Польщу поважати міжнародне право, перестати тиснути на Мінськ, не втручатися у внутрішні справи Білорусі і не підтримувати антиурядові виступи.

Від початку агресії Росії проти України в 2014 році Польща закликає Росію дотримуватися міжнародного права і відновити територіальну цілісність України.

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Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, котрий керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про як мінімум п'ятьох загиблих під час протестів.

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Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі і вирішив запровадити персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.

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