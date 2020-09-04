У Мінську студентів затримали після того, як вони заспівали "Марсельєзу"

Білоруські силовики затримали в п'ятницю, 4 вересня, кількох студентів Мінського лінгвістичного університету після того, як вони заспівали французький гімн «Марсельєзу» в холі навчального закладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.by

Як повідомляють очевидці, студенти співали англійською мовою французький гімн, в якому є слова про боротьбу з тиранією. Загалом «Марсельєзу» співали близько 50 осіб.

Після того, як гімн заспівали, в хол Мінського лінгвістичного університету увірвалися співробітники ОМОНу й затримували хлопців, яких було всього декілька.

За словами однієї зі студенток, представники адміністрації університету не реагували на затримання.

Раніше ЗМІ повідомили, що білоруські силовики провели в п'ятницю грубе затримання не менше п'яти студентів Мінського державного лінгвістичного університету.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Силовики жорстоко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. У перші дні протестів було затримано більше як 6,7 тис. людей. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб. Білоруські правозахисники повідомили про щонайменше п'ятьох загиблих під час протестів.

Євросоюз не визнав результатів президентських виборів у Білорусі і вирішив ввести персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікації.

Фото: ТUT.by