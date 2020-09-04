У Білорусі заарештували шістьох журналістів, які висвітлювали протести

Суд Жовтневого району Мінська заарештував всіх шістьох журналістів, затриманих на студентській акції протесту 1 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал TUT.by.

Всіх затриманих журналістів судили за ст. 23.34 "Порушення порядку організації або проведення масових заходів", яка передбачає покарання у вигляді штрафу або адміністративного арешту.

Надію Калініну та Олексія Суднікова (TUT.BY), Сергія Щеголева (Святослав Зоркій), Марію Елешевич і Нікіту Дуболеко (Недовєрков) (Комсомольська правда в Білорусі) і Андрія Шавлюгу (БелаПАН) заарештували на три доби. Однак вони вже відбули цей термін, і їх мають невдовзі випустити на волю.

Відзначається, що 4 вересня близько 17.00 закінчується максимальний дозволений термін затримання журналістів - 72 години.

Як повідомляв Укрінформ, 1 вересня білоруські силовики затримали кількох журналістів, які висвітлювали акцію протесту студентів у Мінську, а також кілька десятків студентів. Вранці 2 вересня кілька десятків журналістів прийшли до будівлі Жовтневого РУВС, де ночували їх колеги.

У Білорусі тривають протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких, за офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Після цього Тихановська була змушена переїхати до Вільнюса.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.