Канада закликає до нових виборів у Білорусі - глава МЗС

Канада відмовляється визнавати офіційні результати президентських виборів, які відбулися 9 серпня у Білорусі.

Про це в Оттаві заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада приєднується до партнерів із міжнародної спільноти у засудженні утисків мирних протестувальників після президентських виборів у Білорусі. Ми не визнаємо результати цих шахрайських виборів президента Білорусі й закликаємо до вільних і чесних виборів”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що “тисячі людей по всій Білорусі вийшли на вулицю, вимагаючи припинення поліцейської жорстокості, звільнення політичних бранців та чесних виборів”. А також заявив про необхідність детального розслідування ситуації з боку ОБСЄ.

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Шампань додав, що Канада й надалі підтримуватиме народ Білорусі та працюватиме із міжнародними партнерами, аби “їхні голоси були почуті, а відповідальні за підрив демократії та вчинення жорстоких дій проти протестувальників були притягнуті до відповідальності”.

Як повідомлялося, у Білорусі не припиняються масові акції протесту проти фальсифікації результатів виборів, на яких ЦВК оголосила перемогу Лукашенка з результатом 80,1%. Силовики застосували проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

Серед затриманих у Мінську були двоє громадян України - Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв. 15 вересня вони повернулися на батьківщину.

Фото: @FP_Champagne