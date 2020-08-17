Глава МЗС Латвії: Найкращий сценарій для Білорусі - повторні вибори

Міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс вважає, що втручання у білоруську ситуацію - не в інтересах Росії, а кращий вихід із білоруської кризи - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення LSM, передає Укрінформ.

«Євросоюз готовий до дій і при найгіршому сценарії. Думаю, Росії потрібно розуміти, що втручання не в її довгострокових інтересах. Протести в Білорусі не проти Росії, а проти конкретної особи. Кращий сценарій - повторні вибори під наглядом міжнародних спостерігачів з рівними можливостями для всіх кандидатів», - сказав Рінкевичс.

На його думку, в Білорусі має з'явитися нова Центральна виборча комісія, до складу якої ввійдуть і представники нинішньої влади, спостерігачі з різних країн.

Глава МЗС Латвії також розповів про порядок денний на позачерговому засіданні Кабінету міністрів Латвії щодо ситуації в Білорусі, яке пройде в понеділок. «Перше, звичайно - актуальна ситуація, я розповім про те, що було на Раді ЄС. Друге - підтримка громадянського суспільства. Третє питання - політичний притулок в разі погіршення ситуації в Білорусі, чого, сподіваюся, не станеться», - сказав міністр. Під сприянням громадянському суспільству передбачається юридична та інформаційна підтримка.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їхніми результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тіиановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентської кампанії Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі у майбутні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і ввійшла в нормальний ритм».

Лукашенко, у свою чергу, відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.