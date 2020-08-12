У Білорусі необхідно провести повторні вибори — Лінкявічус

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що оскільки вибори в Білорусі не були вільними і демократичними, то "повинні бути нові".

Як передає Укрінформ, про це Лінкявічус сказав в інтерв'ю "Ехо Москви".

"Оскільки ці вибори (в Білорусі - ред.) не є вільними, демократичними, повинні бути нові", - сказав Лінкявічус.

На його думку, в п'ятницю на позачерговій зустрічі глав МЗС країн-членів Євросоюзу через ситуацію в Білорусі обговорюватимуться такі основні вимоги до Білорусі: "Припинити насильство, відпустити всіх затриманих і почати діалог з людьми, як мінімум".

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,9% голосів.

У ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч осіб під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. У ніч на вівторок, 11 серпня, акції в Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників, затримали близько 2 тисяч. Протести продовжилися і в ніч на середу. Повідомлялося, що було затримано більш як тисячу осіб.

Тим часом, Світлана Тихановська була змушена покинути Білорусь, вона перебуває в Литві.

Як повідомляв Укрінформ, представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Хосеп Боррель ініціює на п'ятницю позачергову зустріч міністрів МЗС країн-членів блоку через ситуацію в Білорусі.