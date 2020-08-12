Данілов не відкидає будь-якого розвитку подій у Білорусі: Це питання і нашої нацбезпеки

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не відкидає будь-якого розвитку подій у Білорусі, але сподівається на те, що все завершиться найближчим часом мирно.

Про це він сказав журналістам після засідання круглого столу на тему: «Технології асиметричної протидії зовнішній агресії та шляхи їх ефективного розвитку» в Укрінформі.

“У сучасному світі можливо все. Тому я не можу нічого відкидати. Дуже хотілося, щоб там усе закінчилося якомога швидше, демократично, спокійно, щоб там, не бай Боже, не було жертв. Ми закликаємо білоруське суспільство, щоб не було людей, які будуть потерпати від того, що сьогодні відбувається у Білорусі”, - сказав секретар РНБО, відповідаючи на запитання представника ЗМІ про те, чи можливий у цій країні, на його думку кримський або донбаський сценарій.

Данілов зазначив, що українська сторона уважно слідкує за ситуацією, яка склалася у сусідній країні, адже “це питання і нашої, в тому числі, національної безпеки”.

“Єдине, що я можу сказати: влада — це довіра, у вас є довіра — у вас є влада, якщо у вас немає довіри — у вас ніколи не буде влади. Навіть якщо на певний період ви її можете узяти, ви її втратите, тому що довіра суспільства — це головне для будь-якої влади”, - додав Данілов.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, у опозиційного кандидата Світлани Тихановської - 9,90% голосів. Вона не визнає ці результати та подала скаргу до ЦВК Білорусі.

У ніч проти понеділка, 10 серпня, білоруські силовики затримали кілька тисяч людей під час акцій протесту проти фальсифікації виборів.

У ніч проти вівторка протести у Мінську продовжилися, силовики знову жорстоко розігнали протестувальників та зачистили район метро "Пушкінська". Тим часом Тихановська залишила Білорусь й наразі перебуває у Литві.

У білоруських містах почалися масові затримання учасників протестів. Центральні частини кількох міст заблоковані силовиками.