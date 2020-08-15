Канаду закликають запровадити санкції проти Білорусі через придушення протестів

Канада та її міжнародні союзники мають запровадити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка через жорстоке придушення ним протестів у країні.

Про це йдеться у листі, надісланому міністру закордонних справ Канади Франсуа-Філіпу Шампаню Конгресом українців Канади, Альянсом білорусів Канади та Центральною й східноєвропейською радою Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми закликаємо уряд Канади спільно із союзниками запровадити санкції в рамках закону Магнітського проти представників режиму Лукашенка, відповідальних за напади на протестувальників, утиски незгодних й порушення міжнародно визнаних прав людини”, - зазначається у документі.

Підписанти також закликали Канаду “разом із союзниками підтримати організації громадянського суспільства Білорусі, які прагнуть до миру й демократії”.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

У Євросоюзі не визнали результатів президентських виборів у Білорусі та вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.

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