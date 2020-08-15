Канаду закликають запровадити санкції проти Білорусі через придушення протестів

Канаду закликають запровадити санкції проти Білорусі через придушення протестів

Укрінформ
Канада та її міжнародні союзники мають запровадити санкції проти режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка через жорстоке придушення ним протестів у країні.

Про це йдеться у листі, надісланому міністру закордонних справ Канади Франсуа-Філіпу Шампаню Конгресом українців Канади, Альянсом білорусів Канади та Центральною й східноєвропейською радою Канади, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми закликаємо уряд Канади спільно із союзниками запровадити санкції в рамках закону Магнітського проти представників режиму Лукашенка, відповідальних за напади на протестувальників, утиски незгодних й порушення міжнародно визнаних прав людини”, - зазначається у документі.

Підписанти також закликали Канаду “разом із союзниками підтримати організації громадянського суспільства Білорусі, які прагнуть до миру й демократії”.

Як повідомлялося, в Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування. Силовики жорстко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано понад 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили не менше 250 осіб, є загиблі.

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Тим часом 14 серпня ЦВК Білорусі оголосила переможцем виборів чинного главу держави Олександра Лукашенка, який керує країною з 1994 року. За даними ЦВК, він набрав 80,08% голосів виборців, його головна суперниця Світлана Тихановська - 10,09%.

У Євросоюзі не визнали результатів президентських виборів у Білорусі та вирішили розпочати роботу над санкціями проти посадових осіб країни, причетних до фальсифікацій і насильства щодо протестувальників.

Фото: TUT.BY

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