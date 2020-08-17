Лідерів ЄС скликають обговорити ситуацію у Білорусі

Глава Європейської ради скликає позачергову відеоконференцію лідерів країн ЄС

Глава Європейської ради Шарль Мішель скликає позачергову відеоконференцію лідерів країн ЄС через ситуацію у Білорусі. Про це він написав у Твіттер, повідомляє Укрінформ.

«Я скликаю зустріч членів Європейської ради цієї середи о 12:00, щоб обговорити ситуацію в Білорусі. Народ Білорусі має право обирати своє майбутнє і вільно обирати свого лідера. Насильство над протестувальниками неприйнятне і його не можна допускати», - наголосив він.

За словами речника президента Європейської ради Баренда Лейтса, зустріч відбудеться у форматі відеоконференції. Більше деталей про рішення буде відомо згодом.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають протести громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентської кампанії Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».