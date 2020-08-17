Тихановська хоче звільнити політв'язнів і провести нові вибори

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна «успокоилась и вошла в нормальный ритм».

Як повідомляє Укрінформ, про це вона заявила у відеозверненні, опублікованому на ютюб-каналі«Країна для життя».

«У мене немає і не було ілюзій щодо своєї політичної кар'єри. Я не хотіла стати політиком, але доля розпорядилася так, що я опинилася на самій передній лінії протистояння зі свавіллям і несправедливістю. Доля і ви, які повірили в мене, які дали мені сили. Зараз кожну хвилину я захоплююся вашою мужністю, вашою самоорганізацією і тим, які ви всі сильні і світлі», - заявила вона.

За її словами, вона готова стати національним лідером.

«Я готова взяти на себе відповідальність і виступити в цей період як національний лідер з тим, щоб країна заспокоїлася, увійшла в нормальний ритм, щоб ми звільнили всіх політв'язнів і в найкоротші строки підготували законодавчу базу й умови для організації нових президентських виборів, реальних, чесних і прозорих виборів, які будуть беззастережно прийняті світовою спільнотою», - сказала Тихановська.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними їх результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже кілька днів тривають виступи громадян, незгодних з офіційними результатами виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують силу проти учасників мирних протестів, які поширилися по всій країні. Силовики застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. У лікарню потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70 відсотків голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі в наступні вихідні продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.