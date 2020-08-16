Протести в Білорусі: штаб Тихановської закликав усіх приєднатися до безстрокового страйку

Сьогодні колишній кандидат у президенти Білорусі Світлана Тихановська звернулася до співробітників слідчого ізолятора №1, де перебуває її чоловік Сергій, а також підтримала страйк працівників державної Белтелерадіокомпанії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Вона подякувала тим, хто передав посилки чоловікові , та попросила підтримати його вітальними листами - 18 серпня, коли буде день народження Тихановського.

“Робіть свою роботу правильно, чесно та згідно із законом, виявляйте людяність та гуманність. Багато білорусів люблять та поважають Сергія Тихановського, і їм не байдуже, як до нього ставляться у слідчому ізоляторі, де він досі перебуває під арештом", - написала Тихановська співробітникам слідчого ізолятора.

"Ми завжди вірили, що серед чиновників та службовців державних засобів масової інформації є чесні та порядні люди", - йдеться у пресрелізі штабу кандидатки.

Штаб Тихановської також закликав усі трудові колективи приєднатися до безстрокового страйку з вимогою звільнення політичних в’язнів та затриманих на мітингах, виведення військових та підрозділів ОМОН з вулиць міст, притягнення до відповідальності "силовиків, відповідальних за катування та розстріли цивільних громадян", та переговорів щодо мирної передачі влади.

"Ми бачимо, що вони, як і багато інших, зараз бояться системи, і вони готові сказати, що вони насправді думають про ситуацію в країні. Дякую всім журналістам державних ЗМІ, які вийшли та не побоялися сказати правду. Дякуємо працівникам Белтелерадіокомпанії, які готові приєднатися до страйку ", - зазначила Тихановська.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК Білорусі 14 серпня оголосила остаточні результати виборів, згідно з якими чинний голова держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі тривають виступи громадян, не згодних з офіційними результатами виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. З початку протестів було затримано понад 6 тис. осіб, є загиблі.

Фото: TUT.BY