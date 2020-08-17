Російська військова "допомога" Білорусі означатиме вторгнення – МЗС Литви

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс журналістам у Вільнюсі.

"Жодних причин для військової підтримки з боку Росії немає, і немає законних чи інших підстав для цього. Це (військова підтримка - ред.) означало б вторгнення в країну і знищило б останні сліди її незалежності", - сказав Лінкявічюс.

За його словами, Росія дуже ризикує, якщо це зробить, перед обличчям того, що відбувається в Білорусі, на тлі підтримки населення. “Варто зазначити, що вторгнення не буде виправданим ані юридично, ані морально, ані політично", - додав глава МЗС Литви.

Раніше низка російських та білоруських ЗМІ та телеграм-каналів повідомила, що у неділю на російських дорогах недалеко від кордону з Білоруссю помітили кілька великих колон автозаків без номерів з людьми без розпізнавальних знаків.

Зазначалося, що їх сфотографували за 400 кілометрів від кордону з Білоруссю, тому не можна бути впевненими, що це говорить про відправлення особового складу Росгвардії до країни.

Водночас міністр оборони Литви Раймундас Каробліс вважає, що заяви влади Білорусі про загрозу, яка поширюється від сусідніх країн, позбавлені підстав і є спробою пошуків винних у виправдання своїх внутрішньополітичних дій.

«Криза в Білорусі політична, і будь-які заяви білоруської влади про втручання зарубіжних країн або про загрозу, яка від них поширюється, становлять собою спробу пошуку винних і виправдання своїх дій в очах жителів Білорусі та міжнародної спільноти», - сказав Каробліс.

За його словами, Литва пильно стежитиме за тим, які дії будуть після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про переміщення військових підрозділів ближче до литовсько-польського кордону.

«Щодо переміщення додаткових збройних сил в Гродно (обласний центр області, що межує з Литвою - ред.) ми поки що почули тільки заяву; ми будемо пильно стежити, якими будуть дії», - сказав Каробліс.

Він також наголосив, що Литва вже «16 років є членом НАТО, міжнародні навчання на нашій території проходять багато років, цього року вони теж проходять у звичайному плановому режимі». «Всі навчання і будь-яке розміщення зарубіжних сил у Литві (проводяться) з метою стримування та оборони. Литва не становить військової загрози для Білорусі», - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з оголошеними 14 серпня остаточними результатами, чинний глава держави Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

У Білорусі вже тиждень тривають протести громадян проти фальсифікації виборів. Представники силових органів Білорусі застосовують проти демонстрантів гумові кулі, світлошумові гранати і водомети. З початку протестів було затримано більш як 6,7 тис. осіб. До лікарень потрапили щонайменше 250 осіб, є загиблі.

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Учасниця президентських перегонів Світлана Тихановська, яка була змушена виїхати до Литви, заявила 14 серпня, що набрала до 70% голосів на виборах, і закликала громадян Білорусі продовжити мирні протести проти фальсифікації виборів.

Також вона оголосила про готовність стати національним лідером, щоб країна «заспокоїлася і увійшла в нормальний ритм».

Лукашенко натомість відмовився проводити нові вибори, заявивши, що протестувальники хочуть знищити Білорусь. За минулі вихідні він двічі провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. У Кремлі підтвердили, що Росія готова надати Білорусі військову допомогу.

Міноборони Білорусі повідомило, що з 17 по 20 серпня Білорусь проведе ряд військових навчань поблизу міста Островець біля кордону з Литовською Республікою.