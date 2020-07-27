Три події світу. Неоднозначне перемир’я, брюссельські оглядини та російський слід у Британії

Черговому «безстроковому» перемир’ю на Донбасі, яке вступило в силу о 00:00 годин 27 липня передувала телефонна розмова Зеленського та Путіна

Денис Шмигаль побував у Брюсселі. У Британії оприлюднено звіт парламентського комітету з питань розвідки та національної безпеки про спроби російського втручання.

Готовності офіційного Києва домовлятися про перемир’я на Донбасі не завадили ані смерті українських військових (обстріли бойовиків були провокативними), ані візит Путіна до окупованого Криму, ані негативний досвід з попередніми перемир’ями, які раз по раз зривалися російсько-окупаційними військами. Натомість цього разу передбачено не лише обмеження практично будь-якої активності військових та дисциплінарні покарання для порушників режиму тиші.

Телефонна розмова Зеленського та Путіна, яка відбулася за кілька годин до початку перемир’я, продемонструвала лінію Кремля на позиціонування себе як посередника в конфлікті на Донбасі. Офіційні повідомлення на президентських сайтах створюють уявлення, ніби розмова відбулася різними мовами (маю обґрунтовані сумніви, що Володимир Зеленський використовував перекладача, говорячи з Путіним українською). Тональність повідомлення кремлівського сайту наче демонструє домінуючу позицію РФ, чим розхитує і без того не надто стабільні останнім часом позиції українського президента. Добре, що наші західні партнери у повідомленням власних посольств в Україні наголошують на необхідності для Росії виконувати зобов’язання, взяті на себе під час підписання Мінських домовленостей. В українському офіціозі ця тема, на жаль, не звучить.

Денис Шмигаль втілив у життя мрію та відвідав напередодні початку сезону відпусток Брюссель, де провів переговори з представниками Європейської Комісії та підписав меморандум і кредитну угоду на 1,2 мільярди євро. Для України зараз критично важливо отримувати дешеві кредитні ресурси, адже використання коштів бюджету-2020 на боротьбу з коронавірусом важко назвати раціональним: їх переважна більшість пішла на будівництво шляхів поза тендерними процедурами. Тому в Брюсселі розраховують на поглиблення судової реформи, покращення роботи фіскальних інструментів, зокрема, ліквідацію податкової міліції, процес якої дещо затягнувся.

На Британських островах оприлюднено звіт парламентського комітету з питань розвідки та національної безпеки про спроби російського втручання у внутрішні справи Сполученого Королівства. Британці детально проаналізували спроби російського гібридного втручання, торкнувшись не лише Brexit, але і референдуму за незалежність Шотландії. Хоча на сторінках документу не названо прізвищ відповідальних за руйнівну діяльність громадян РФ, документ заслуговує на увагу системним підходом та усвідомленням ступеня небезпеки, якого часто бракує представникам колективного Заходу.

Євген МАГДА, Інститут світової політики