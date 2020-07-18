Литва закликала Росію визнати відповідальність за збитий рейс MH17

МЗС Литовської республіки закликав Росію визнати, нарешті, відповідальність за збитий літак MH17.

Про це повідомляється на сайті МЗС Литви.

"Литва висловлює свою солідарність з родичами жертв і підтримує їх зусилля і зусилля уряду Нідерландів, спрямовані на те, щоб домогтися визнання відповідальності Росії за трагедію — в ЄСПЛ, а також в суді в Нідерландах щодо 4 підозрюваних. Винуватці цієї трагедії повинні бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - йдеться у заяві МЗС.

Зазначається, що Литва закликає Росію «визнати нарешті представлені Міжнародною слідчою групою висновки про її (РФ, - ред.) роль у катастрофі збитого літака MH17 і беззастережно співпрацювати з групою та судом Нідерландів».

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, було збито над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера знаходилося 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що літак рейсу MH17 було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських збройних сил, дислокованої у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування і бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркин (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецназівець ГРУ Олег Пулатов (всі — громадяни РФ) та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про знищення літака рейсу МН17 в небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії в ЄСПЛ.