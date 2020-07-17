Розслідування справи МН17 надає нові докази прямої участі РФ у війні на Донбасі – EUvsDisinfo

Через шість років після трагедії рейсу МН17 у червні 2014 року, коли транспортована з Росії ракета «Бук» вразила літак Малайзійських авіаліній над територією Східної України, Росія продовжує заперечувати свою причетність та розповсюджувати неправду щодо обставин цієї катастрофи.

Спростування цієї брехні в рамках розслідування Міжнародної спільної слідчої групи надає все більше переконливих доказів прямої участі Росії в агресії проти України на Донбасі.

Про це пише сьогодні європейське видання EUvsDisinfo, яке виходить під егідою Європейської служби зовнішніх дій та спеціалізується на протидії інформаційним атакам проти європейської аудиторії.

«Протягом шести років болісного розслідування Міжнародна спільна слідча група (JIT) розкрила ступінь російського адміністративного, фінансового та військового впливу на бойовиків на Донбасі, спростовуючи таким чином один з ключових наративів дезінформації кремлівських медіа про «цивільну війну» в Україні. Як очікується, ці неспростовні свідчення щодо прямого залучення Росії у війну в Україні стануть надбанням громадськості вже восени», - зазначає європейське видання.

Автори публікації констатують – у міру того, як кримінальний суд щодо збиття рейсу MH17 незворотньо просувається вперед, стає дедалі більш очевидним, що кремлівські медіа самі собі програють розв’язану ними ж війну брехні, адже дедалі більше переконливих свідчень прямого залучення Росії до цієї трагедії та до війни на Донбасі виносяться на світло.

У цій ситуації кремлівські пропагандисти, за висловом авторів статті, «продовжують хапатися за будь-яку соломинку», реалізуючи російську концепцію заповнення інформаційного простору наративами на упередження для захисту «національних інтересів» російської держави.

«З наближенням дати першого слухання Кримінального суду у справі MH17, що відбулося 9 березня 2020 року, метод «превентивно уточнюючих наративів» був чітко помітним. За кілька тижнів до початку суду численні кремлівські видання оприлюднили сенсаційні новини щодо «нових документальних витоків», які, нібито, вказують на відсутність будь-яких установок ракетної системи «Бук» в районі катастрофи. Речник Кремля скористався нагодою, щоб заявити, що «Росія була права» та звинуватити міжнародних слідчих в упередженому ставленні до Росії. Між тим, ці сенсаційні відкриття були майже негайно спростовані незалежними російськими журналістами з видань «Інсайдер» та «Медуза», - йдеться у статті.

За інформацією видання, в інформаційній базі EUvsDisinfo вже накопичено більше 260 випадків кремлівської дезінформації навколо справи MH17. Це свідчить, що жодна брехня не може сприйматися Кремлем надмірною у його довгій грі заперечень та заплутувань.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.