Шоста річниця трагедії МН17: у Нідерландах вшанували пам'ять загиблих

У Нідерландах хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих рейсу МН17.

Через коронавірус шоста річниця трагедії проходить без масових заходів, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Церемонія біля меморіального комплексу пам'яті жертв трагедії, що біля аеропорту "Схіпхол", звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський літак рейсу МН17, тривала менше години.

Кілька родичів зачитали імена усіх загиблих, поклали квіти. На території меморіального комплексу - 298 дерев, які символізують загиблих на борту літака. Біля кожного дерева табличка з іменем. Сьогодні до них несли квіти, іграшки та фото.

Також захід транслювався в прямому ефірі нідерландським телеканалом NOS.

Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох чоловіків, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "РУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс "Схіпхол" зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.

Фото: Ірина Драбок, Софія Шовікова