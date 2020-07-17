Шоста річниця трагедії МН17: в СКУ закликали притягти Росію до відповідальності

Світовий конґрес українців (СКУ) у 6-ту річницю катастрофи рейсу MH17 «Малайзійських авіаліній» закликав притягнути до відповідальності винуватців трагедії та їхнії кремлівських керівників.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Ми певні, що правда буде розкрита, але питаємо, чи буде відновлена справедливість. Закликаємо міжнародне співтовариство притягти до відповідальності убивць пасажирів рейсу MH17, а також їхніх кремлівських керівників. Високі російські політичні і військові начальники, які дали розпорядження збити МН17, повинні постати перед кримінальною відповідальністю, РФ має бути притягнута до відповідальності та сплатити відшкодування родинам жертв», – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.

Він додав: «Світовий конґрес українців і світова українська спільнота стоять разом із сім'ями і друзями жертв катастрофи МН17 в пам'яті й солідарності в шосту річницю цього терористичного акту, оскільки пошук справедливості триває. Нехай же пам'ять про ці жертви буде вічною, а така трагедія ніколи не повториться».

Як зазначається, незважаючи на наполегливі зусилля Кремля дискредитувати висновки міжнародної слідчої групи, завданням якої є встановити причину катастрофи, переконливі свідчення підтверджують, що вина за цей злочин лежить на Російській Федерації.

Водночас, як зауважили в СКУ, «попри ці висновки Росія продовжує заперечувати свою відповідальність за трагедію, а кремлівські політтехнологи продовжують гарячу дезінформаційну кампанію, щоб посіяти сумніви щодо обґрунтованості висновків та намагаючись перекласти провину на Україну та її владу».

«9 березня 2020 року районний суд Гааги розпочав довгоочікуваний кримінальний процес щодо чотирьох підозрюваних у збитті рейсу MH17. Це важливий крок у притягненні винних до відповідальності. Разом з тим, міжнародна спільнота також має притягнути до відповідальності президента Росії Володимира Путіна та його оперативників за цей курований та керований ними жахливий теракт», - зауважили в СКУ.

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Як повідомляв Укрінформ, пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна спільна слідча група назвала імена чотирьох осіб, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування «Бука». Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава «РУ ДНР» Сергій Дубинський, підполковник-спецпризначенець ГРУ Олег Пулатов (усі — громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці «ДНР».

У березні цього року Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17 у небі над Донбасом.

Для розгляду справи MH17 судовий комплекс «Схіпхол» зарезервовано на рік.

10 липня 2020 року Нідерланди подали позов проти Росії до ЄСПЛ.