Шмигаль: Закликаємо Росію визнати відповідальність за збитий MH17

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль закликає Росію визнати відповідальність за збитий літак "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 у 2014 році.

Про це Шмигаль написав у Telegram.

"Моторошно від згадки подій шестирічної давнини. Коли літак "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17, був збитий з ПЗРК "БУК" проросійськими терористами над Донецькою областю... Разом з Європейським Союзом ми закликаємо Росію визнати відповідальність у цій катастрофі та йти на співпрацю зі слідством", - написав Шмигаль.

Він нагадав, що в Нідерландах триває кримінальне розслідування та судовий процес щодо чотирьох підозрюваних. Шмигаль нагалошує, що мають бути покарані всі винні в цій жахливій трагедії, і правда буде встановлена.

Як повідомляв Укрінформ, Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені всіх країн спільноти виступив сьогодні із заявою з приводу 6-ї річниці катастрофи рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній", в якій Євросоюз закликає Росію визнати свою відповідальність за збиття літака.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Росія не визнає себе винною в смерті пасажирів та членів екіпажу.