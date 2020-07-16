Розміщення військових США у Польщі піде на користь регіону — президент Литви

Литовський президент Гітанас Науседа, перебуваючи в Польщі на святкуванні 610-річчя Грюнвальдської битви, сказав, що розміщення військового контингенту США у Польщі слугуватиме інтересам безпеки всього регіону.

Про це повідомляє портал Delfi.

"Ця ймовірна передислокація військових буде пов'язана не тільки з конкретними інтересами безпеки Польщі, а з інтересами безпеки всього регіону", - сказав Науседа.

За словами президента, Литва активно співпрацює з Польщею з питань безпеки, особливо в плані гарантування безпеки так званого Сувалського коридору (кордон Литви та Польщі, який забезпечуватиме постачання Балтії у разі військової кризи).

Польський лідер повідомив Науседі, що питання безпеки Балтійських країн і фінансування оборони обговорювалися і на зустрічі Анджея Дуди з президентом США Дональдом Трампом. Країни Балтії та Польща входять у меншість країн НАТО, які виконують неформальне зобов'язання виділяти на оборону 2% валового внутрішнього продукту.

"Президент Дуда сказав, що під час його зустрічі з Трампом згадувалася конкретно Литва, інші країни Балтії. Президенту Трампу прекрасно відомі наші зусилля бути активними та постійними членами "клубу 2%", - зазначив Науседа.

Як відомо, президент США Дональд Трамп нещодавно оголосив, що виведе частину американського військового континенту з Німеччини, а деякі з цих військових будуть дислоковані у Польщі. Ці заяви президент Литви зробив журналістам у Грюнвальді після зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою на святкуванні 610-річчя Грюнвальдської битви.