Президент Литви розповів про значні інвестиції в Україну, які планує Європа

Під час телефонної розмови з Президентом Володимиром Зеленським Президент Литви Гітанас Науседа наголосив на важливості антикорупційних заходів «для європейських компаній, які розглядають значні інвестиції в Україну».

Про це повідомляється на сайті Президента Литви.

«Необхідно забезпечити незалежність українських структур і впровадити антикорупційні заходи. Це особливо важливо для громадян, демократії, економічного зростання і європейських компаній, які планують значні інвестиції в економіку України», - сказав Науседа.

Він також наголосив на принциповій позиції Литви щодо безпеки Білоруської АЕС та рішенні Литви не купувати небезпечно вироблену електроенергію у третіх країн. Президент звернувся до України з проханням переглянути питання про відмову від закупівлі електроенергії з Білоруської АЕС.

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Як повідомлялося раніше, під час спілкування Президент України запросив лідера Литви відвідати Київ наприкінці року. Володимир Зеленський і Гітанас Науседа також обговорили заходи щодо протидії поширенню коронавірусу, ситуацію на Донбасі і підготовку до саміту Україна-ЄС.

Президент Литовської Республіки Гітанас Науседа в останні дні провів цілу серію переговорів з лідерами країн "Східного партнерства" ЄС.

Фото: lrp.lt