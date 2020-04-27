Зеленський запросив президента Литви в Україну наприкінці року

Президенти України й Литви Володимир Зеленський і Гітанас Науседа обговорили заходити для протидії поширенню коронавірусу, ситуацію на Донбасі та підготовку саміту Україна-ЄС.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію в країнах у зв’язку з поширенням коронавірусу та заходи, яких вживають в Україні та Литві з метою протидії та мінімізації впливу COVID-19 на громадян.

Зеленський також поінформував Науседу про безпекову ситуацію на Донбасі.

Президент України висловив подяку за незмінну підтримку Вільнюсом суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

Крім того, за даними ОП, глави держав обговорили стан підготовки важливих євроінтеграційних заходів: саміту Україна – ЄС та шостого саміту "Східного партнерства".

Як поінформували в ОП, президент Литви високо оцінив особистий внесок Зеленського у впровадження реформ, особливо наголосивши на важливості ухвалення історичної земельної реформи як однієї з найкращих передумов для побудови сильної економіки.

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Лідери двох країн також відзначили важливість продовження двостороннього політичного діалогу попри ситуацію з поширенням коронавірусу.

Президент України запросив свого литовського колегу відвідати Київ наприкінці цього року з метою участі в черговому засіданні Ради президентів України та Литовської Республіки.

«Чекаю на нашу зустріч, і, звісно, хочеться більше спільних економічних рішень. Сподіваюся, в цьому напрямку ми зможемо рухатися попри карантин. Вдячний за адвокацію України у Європі й за дружбу між нашими країнами», – сказав Зеленський.