Зеленський запросив Макрона відвідати Україну після пандемії

Президенти України та Франції Володимир Зеленський й Еммануель Макрон обговорили координацію зусиль для подолання наслідків пандемії COVID-19 та ситуацію на Донбасі.

Про це йшлося під час телефонної розмови лідерів двох країн, повідомляє пресслужба глави Української держави.

Зазначається, що співрозмовники обговорили ситуацію в обох країнах у зв’язку з пандемією коронавірусу. Зеленський, зокрема, висловив солідарність України з Францією, яка зараз перебуває в епіцентрі пандемії COVID-19.

«Україна робить свій внесок у боротьбу з пандемією. У межах програми стратегічних перевезень НАТО українські вантажні літаки «Мрія» та «Руслан» залучені до доставки гуманітарної й медичної допомоги по всьому світу, серед іншого до Франції», – зауважив Зеленський.

Як поінформували в ОП, глави держав погодилися з необхідністю тісної координації зусиль для подолання наслідків пандемії та відновлення економічної активності.

Окрема увага була приділена ситуації на сході України та стану реалізації домовленостей, досягнутих під час паризького саміту в Нормандському форматі.

За даними ОП, Макрон привітав взаємне звільнення утримуваних осіб 16 квітня цього року, у межах якого в Україну повернулося 20 людей.

Відзначено важливість продовження переговорів для досягнення миру на Донбасі.

Сторони також відзначили обопільний інтерес до відновлення динаміки двосторонньої співпраці після нормалізації епідемічної ситуації.

Водночас Зеленський нагадав Макрону про запрошення відвідати Україну.

«Знаю, що ви хотіли відвідати Україну. Буду радий вітати вас, щойно закінчиться пандемія коронавірусу і щойно цей візит стане можливим», – сказав Президент України французькому колезі.

У свою чергу Макрон підтвердив свій намір відвідати Україну.