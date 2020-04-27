МВФ, “банківський” закон та допомога від ЄС: Зеленський поговорив з Макроном

Президент Володимир Зеленський впевнений, що Верховна Рада ухвалить закон про банки, необхідний для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це він заявив під час телефонної розмови з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, повідомляє пресслужба глави Української держави.

"Закон про банки є для нас пріоритетним. Я впевнений, що ми проголосуємо його, бо це важливо для нас і відкриває можливості для співпраці з МВФ", – наголосив Зеленський.

Президент поінформував французького колегу про перебіг переговорів з МВФ щодо започаткування нової програми співпраці з Україною.

Глава Української держави також відзначив важливість подальшої макрофінансової підтримки України з боку ЄС і висловив сподівання щодо швидкого ухвалення на рівні Євросоюзу рішення про надання Україні макрофінансової допомоги обсягом 1,2 млрд євро для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Своєю чергою Макрон, як зазначили в ОП, високо оцінив прогрес у впровадженні реформ в Україні та особисту роль Зеленського в цьому процесі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д) і скоротила терміни підготовки його до другого читання.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

Профільний комітет із 21 квітня розглядав поправки до законопроєкту і у понеділок, 27 квітня, рекомендував Раді ухвалити законопроєкт у другому читанні.