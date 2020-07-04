У Болгарії оштрафували 24 депутатів за те, що були без масок у парламенті

Інспектори охорони здоров’я у болгарській столиці Софії оштрафували 24 депутатів парламенту країни за те, що були без маски на засіданні вищого законодавчого органу.

Про це повідомляє The Sofia Globe.

"Регіональні інспектори охорони здоров’я Софії виписали штраф 24 народним депутатам за недотримання наказу МОЗ щодо носіння маски для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає газета, на початку цього тижня під час засідання парламенту Болгарії у залі сталася словесна перепалка через те, що деякі депутати знаходилися у залі без маски. Спікер Цвета Караянчева була вимушена нагадати парламентаріям про указ Міністерства охорони здоров’я й порадила все ж таки одягнути маску тим, хто був без неї.

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Зазначається, що вчора інспектори відвідали всі офіси партій, чиї депутати порушили законодавство, й виписали кожному депутату штраф у розмірі близько 153 євро.

Як повідомлялося, 22 червня Міністерство охорони здоров’я Болгарії знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях, оскільки почалося нехтування правил щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

Раніше оштрафували на 153 євро прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова за порушення вимог карантину — він прийшов до церкви без маски.

Фото: AP Photo/Vesselin Borishev