У Болгарії оштрафували 24 депутатів за те, що були без масок у парламенті
Про це повідомляє The Sofia Globe.
"Регіональні інспектори охорони здоров’я Софії виписали штраф 24 народним депутатам за недотримання наказу МОЗ щодо носіння маски для боротьби з поширенням COVID-19", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає газета, на початку цього тижня під час засідання парламенту Болгарії у залі сталася словесна перепалка через те, що деякі депутати знаходилися у залі без маски. Спікер Цвета Караянчева була вимушена нагадати парламентаріям про указ Міністерства охорони здоров’я й порадила все ж таки одягнути маску тим, хто був без неї.
Зазначається, що вчора інспектори відвідали всі офіси партій, чиї депутати порушили законодавство, й виписали кожному депутату штраф у розмірі близько 153 євро.
Як повідомлялося, 22 червня Міністерство охорони здоров’я Болгарії знову зобов’язало громадян носити маски під час перебування у закритих приміщеннях, оскільки почалося нехтування правил щодо боротьби з пандемією коронавірусу.
Раніше оштрафували на 153 євро прем’єр-міністра Болгарії Бойко Борисова за порушення вимог карантину — він прийшов до церкви без маски.
Фото: AP Photo/Vesselin Borishev